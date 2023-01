Virgínia e Zé Felipe fazem tatuagem de casal

Dupla de casal icônico nas redes sociais homenagearam um ao outro com o nome de cada um tatuado no pescoço

O amor é lindo e eu sempre direi isso, né? Afinal, não podemos deixar de acreditar no amor. Aloca! Virgínia e Zé Felipe fizeram a prova do amor no seu próprio corpo com uma tatuagem com o nome de cada um deles.

Os dois decidiram eternizar no pescoço o nome de cada um e não deixaram de entrar nos holofotes dos perfis de fofoca no Instagram.

Fonseca escreveu “Zé” e o filho de Leonardo marcou “Vi”. Vale ressaltar que essa moda não é nova entre os casais, sendo uma das provas de amor que eles mais gostam de demonstrarem uns com os outros.