Virgínia e Poliana Rocha doam roupas para Rio GRande do Sul

Virgínia Fonseca usou suas redes sociais para contar que está contribuindo para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Poliana Rocha se juntou à influenciadora para ajudar no volume de doação de peças. Além disso, a empresária está vendendo os produtos da We Pink com renda revertida às vítimas.

“Eu e Poli estávamos organizando um bazar beneficente em julho… Mas diante da situação no RS, optamos por doar todas as roupas! As minhas, as delas, das Marias, do Zé e do Leo!”, contou que terão peças de todos os familiares, até do cantor Leonardo.

Virginia Fonseca então comentou que está vendo como poderá enviar todos os itens para as cidades necessitadas, tudo separado, organizado e em caixas com identificação para facilitar o destino de cada uma delas.