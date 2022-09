Virgínia defende marido de boatos de público em show: “Impossível não gostar de você Josephino”

Influenciadora usou as redes sociais para se posicionar e se derreter pelo marido em meio a confusão

Ai que amor, esse casalzão me mata de amores e passa invejinha branca nas solteiras de plantão que sonham em encontrar um Zé Felipe para chamar de seu. Aloca! Virgínia Fonseca foi até às redes sociais para defender o marido dos boatos de falta de público.

“Hoje senti no meu coração a vontade de escrever sobre você, Josephino. Não é seu aniversário, mas você merece parabéns todos os dias. Pelo homem incrível que é, pelo paizão que se tornou, pelo artista que se transforma toda vez que sobe no palco, por ser essa fortaleza e simplesmente viver a vida do jeitinho que você quer, sem se importar com o que falam, com o que pensam, você é você e os incomodados que se retirem”, começou escrevendo.

E não parou por aí, porque a musa ainda mostrou que Zé é um homem de carisma e que ela tem sorte em tê-lo. “Mas acho difícil se retirarem, pois quem te conhece já se apaixona por você no primeiro momento, vira seu fã, é impossível não gostar de você Josephino. Que sorte a minha te ter ao meu lado todos os dias, poder ter duas princesas com você e torcer pra elas te puxarem. Josephino, seu brilho é surreal, sua autenticidade e seu carisma não existe no mundo, apenas em você e só quem tem o prazer em te conhecer pra entender o que eu estou falando!!!!! Que Deus continue te abençoando, te livrando de todo mal e de toda inveja!!! Você é meu ser humano preferido no mundo, minha alma gêmea”, se derreteu na legenda.