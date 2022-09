Vini “mija” nas plantas da sede e diz que deixaria “um presente” para as meninas na baia

Peões ainda disseram que Buttel é nojento e malvado, que não conseguem ser assim

Vini Buttel perdeu a noção, isso sabemos há algum tempo, ou desde que ele entrou dentro do reality da Record. Ontem (28), o “galã” soltou diversas pérolas e Pétala ainda revelou que ele “mija” nas plantas da sede da Fazenda. Em conversa com os peões Buttel contou que deixaria uma “surpresa” para as meninas no banheiro da baia.

“Minha vontade, se fosse outra pessoa na baia eu ia deixar sem jogar balde, deixar lá meu presente. Eu não tô tacando gasolina no negócio, é só um cocôzinho”, disse Vini para os peões.

Logo após, Pétala comenta com Bia e Deolane que o peão mija nas plantas da sede. “Ele vai lá mija nas plantas, mijou nas plantas”, disse a musa sendo interrompida por Deolane que pede para ela ficar quieta.