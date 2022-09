Vini Buttel fala da idade e roupas de Deborah Albuquerque: “Nem minha sobrinha de 16 anos”

Durante a dinâmica na Fazenda o peão voltou a fazer comentários preconceituosos

Ninguém segura o personagem muito tempo e depois de falar do peso de Jojo Todynho e da magreza da Ruivinha de Marte, Vini Buttel atacou Deborah Albuquerque na dinâmica que aconteceu na Fazenda na noite de ontem (25). O peão disse que nem a sobrinha de 16 anos dele, veste as roupas que Deborah estava vestindo dentro do reality.

CLOSE ERRADO: na #AFazenda, Vini tentou apontar Deborah como “VTzeira” e julgou a forma como ela se veste, e acabou sendo criticado por todo mundo – isso dias depois de chamar o Alex de gazela e também causar polêmica! 😳 pic.twitter.com/9cnzoDqGZK — Entretê | Famosos em tempo real! (@entreteoficial) September 26, 2022

“Nem minha sobrinha de 16 anos, você usa umas roupas. Acho estranho, todo mundo tem um estilo legal aqui, é minha impressão. Não estou falando que ela se veste…”, disse Vini que foi interrompido pelos comentários dos amigos de confinamento.

Deborah rebateu: “Você está me julgando pela minha idade a forma que eu me visto?”, questionou.

Kerline defendeu a peoa e ainda apontou o machismo na fala de Vini: “Qualquer mulher se veste da forma que ela queria se vestir”, rebateu.

André Marinho disse para que Vini não falasse disso, mas parece que o peão só ouve uma pessoa, ele mesmo. Afe!