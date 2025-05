Viktor Krum de “Harry Potter”, passa por cirurgia de emergência e desabafa: “Enfrento minhas lutas em silêncio”

O universo de Harry Potter ficou apreensivo nos últimos dias após Stanislav Yanevski, 39 anos, conhecido mundialmente por interpretar Viktor Krum em “Harry Potter e o Cálice de Fogo”, revelar que precisou passar por uma cirurgia de emergência por conta de complicações respiratórias.

O ator compartilhou nas redes sociais uma foto diretamente do hospital, com curativo no nariz e soro no braço, e fez um desabafo emocionante: “Logo após meu aniversário, fui hospitalizado por causa de dificuldades para respirar. Fui levado para uma cirurgia, e a foto foi tirada logo depois que saí da sala de operação. Como sempre, e quem me conhece de perto sabe, passei por isso em silêncio, pois não queria assustar ou preocupar ninguém. Sempre fui assim. Enfrento minhas lutas em silêncio.”

Segundo Stanislav, os problemas respiratórios começaram pouco depois do seu aniversário e se agravaram ao ponto de ser necessária uma intervenção cirúrgica. Agora, ele está em recuperação e se diz otimista: “Em breve poderei respirar livremente, sentir todos os aromas da vida — algo que havia perdido nos últimos meses. Poderei dormir sem dificuldades, me recuperar de verdade com um sono tranquilo e estar com todas as minhas forças novamente.”

O intérprete de Viktor Krum revelou ainda que não está conseguindo falar normalmente, mas tranquilizou os fãs: “Tive uma consulta com meu médico hoje e ele disse que estou me recuperando muito bem, e ficou até surpreso com o progresso. Acho que todas as dietas saudáveis, os treinos, o autocontrole e a fé ajudam bastante nesses casos.”

Por fim, ele fez questão de agradecer a todos que mandaram mensagens de carinho: “Obrigada a todos, como sempre, por todo amor e apoio!”

Além de seu papel icônico na saga do bruxo mais famoso do mundo, Yanevski também participou de “Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1” e protagonizou o filme de ação “Last Man Down” (2021). Desejamos uma ótima recuperação ao eterno Viktor Krum!