Viih Tube relata desespero ao ter sangramento durante a gravidez: “Muito Sangue”

Socorrooo, que desespero! Minha gente, nesta sexta-feira (24), a influenciadora e ex-BBB Viih Tube utilizou as suas redes sociais para contar aos seus fãs um momento de terror que viveu nesta quinta-feira (23).

Ela, que está grávida de seu segundo filho, fruto do seu relacionamento com o também ex-BBB Eliezer, relatou ter vivenciado um forte sangramento logo após voltar de uma viagem a Pernambuco.

“Ontem, eu estava sentada em uma reunião, sentadinha, normal e plena com o Eli e minha equipe no escritório. Daí, do nada, eu senti uma poça no meio da minha perna. Como eu estava de calça preta, não dava para enxergar algo. Questionei se não era corrimento, pois tive muito isso quando estava grávida da Lua”, iniciou a influenciadora, que continuou: “Depois eu pensei que poderia ser sangue e fiquei paralisada por uns três minutos na cadeira. Eu não conseguia prestar atenção no que estavam falando. A minha mãe, que também é da minha equipe, percebeu e perguntou o que estava acontecendo… Já no final da reunião, falei que ia ao banheiro e, ao sentar no vaso e passar o papel, vi que era sangue. Muito sangue”.

Viih Tube conta que teve descolamento de placenta.

Classificando esse momento como um do mais desesperadores de sua vida, Viih relata que só conseguiu ficar mais tranquila após descobrir que estava tudo bem com o seu bebê e que o sangramento foi resultado de um pequeno descolamento de placenta.

“Só fico pensando nas mães que passam por isso e recebem uma notícia muito triste no hospital, algo que era o meu maior medo. Lembro que minha mãe tremia e foi muito angustiante. Ao falar com minha mãe, ela me pediu acabou e falou para eu não me desesperar. Na hora que ela colocou o aparelho de ultrassom, eu já vi o meu bebê deitadinho e o coração dele pulsando. Quando vi o coraçãozinho pulsar, eu desabei e chorei muito. Acabou que todo mundo chorou, inclusive enfermeiras, pois viram a minha emoção. Depois disso, nós fomos procurar a causa do sangramento e descobrimos que eu tive um descolamento de placenta, problema que, dependendo do grau, pode tornar a gravidez de risco. No entanto, comigo, foi um descolamento muito pequeno”, finalizou a influenciadora.