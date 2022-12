Viih Tube já engordou o dobro do que esperava: “Estou pesando 69 kg”

Influenciadora contou ainda que sua filha tem a saúde de ferro e não tem chance de diabete gestacional

Viih Tube deu as caras nas redes sociais para acalmar os fãs. A musa disse que Lua, filha da influenciadora com Eliezer, está bem e que ela não corre risco de uma diabete gestacional. Viih ainda ficou impactada que engordou o dobro do que imaginava engordar na gestação da filha.

“Mas eu engordei muito mais do que a minha médica previa pro tempo que eu estou de gravidez. Eu cheguei no início da gravidez com 57 kg e estou pesando 69 kg. E aí a gente imaginava que eu ia estar pensando isso, sei lá, três, quatro, no máximo. Então, eu engordei mais do que deveria e agora dieta! Eba! Uhuuu”, contou.

Ela ainda tranquiliza os fãs sobre o estado de saúde da filha: “A Lua está perfeitinha, saúde de ferro. A médica usou essa frase. Inclusive, eu também: zero chance de diabete gestacional ou qualquer outro problema”, celebrou.