Viih Tube fala sobre gravidez: “Sempre me senti feia”

Viih Tube já é conhecida pelo seu conteúdo de gravidez nas redes sociais, mas a gente não sabia que ela se sentia feia e com baixa autoestima na sua primeira gravidez de Lua. segundo a influenciadora digital, ela tem se sentido mais bonita, comparando a aparência com a de quando se tornou mãe e apontando que se sentia feia durante a gestação da primeira bebê.

“Posso falar uma coisa? Eu estou me sentindo muito mais bonita nesta gravidez do que na gravidez da Lua. Falam aquela coisa de que grávida tem uma luz, mas eu nunca achei, sempre me senti feia, cag*da. Agora, eu estou me sentido bonita, principalmente por causa do meu cabelo, ele está forte, brilhoso, nunca esteve assim”, disse Viih.

Vale ressaltar eu Viih teve um descolamento na placenta e tem que fazer repouso absoluto. “Por conta do descolamento da placenta, meu médico não quer que meu útero contraia”, explicou ela.