Viih Tube explica por que foi proibida de ter relações sexuais com Eliezer

Gente, estava aqui em casa fazendo aquela resenha de final de domingo com minhas amigas, quando uma delas abre as redes sociais e achamos um breve desabafo de Viih Tube sobre os perrengues que está passando na gestação de seu segundo filho, Ravi.

Na tarde deste domingo (23), a influenciadora revelou aos seus seguidores sobre como a relação com Eliezer está sendo afetada pela sua segunda gestação.

Como sabemos, ela teve um deslocamento de placenta no início da gestação e desde então foi proibida pela sua equipe médica de ter qualquer tipo de relação sexual. Nos stories do Instagram, a ex-BBB deu alguns detalhes sobre o assunto.

“Eu não estou podendo ter nenhum tipo de relação sexual. E não é só relação sexual, tipo penetração. Eu não posso fazer preliminar, não posso fazer nada. Não posso nem chegar perto [do Eliezer] que meu útero contrai. Eu sinto vontade e meu útero já contrai”, revelou ela, que seguiu explicando: “Por conta do descolamento da placenta, meu médico não quer que meu útero contraia, entre em contrações, porque não é bom. Eu ainda estou com descolamento”.

Viih disse que se isso tivesse ocorrido na gravidez de sua primogênita Lua, de um ano, isso não seria um problema para eles. “Teria sido mais fácil, porque eu não sentia tanto os hormônios assim. Sentia muito cansaço, era um sono desigual, e senti isso por muito tempo na gravidez”, lembrou.