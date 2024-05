Viih Tube e Eliezer serão pais de um menino

Genteee, chegou o dia em que Viih Tube e Eliezer irão anunciar o sexo do seu segundo bebê. Neste domingo (12), o casal aproveitou para promever uma live solidária com doações para o Rio Grande do Sul. Todo dinheiro arrecadado com a monetização da live será doado para o Rio Grande do Sul. Faça doações via pix SOS ENCHENTES RIO GRANDE DO SUL – A MAIOR CAMPANHA SOLIDÁRIA DO RS. CHAVE: [email protected]. Nome: Vakinha

E para revelar o sexo do filho deles, os pais da Lua di Felice entraram em uma grande bola plástica que foi enchida de balões e confetes da cor azul, assim que terminou a contagem regressiva.

“Menino! Menino! Menino!”, gritaram assim que descobriram o sexo de seu futuro filho.

No fim do mês passado, no dia 29 de abril, o casal anunciou que estavam esperando mais um filho para a apresentadora Ana Maria Braga, no programa Mais Você (TV Globo), a influencer já estava com 12 semanas de gestação quando anunciaram a gravidez.