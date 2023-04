Viih Tube e Eliezer compraram a “casa dos sonhos” em São Paulo, que será herança da filha

A influenciadora deu detalhes do imóvel em suas redes sociais

A criança ainda nem nasceu e já tem patrimônio adquirido, gente. Recém casados, o casal compartilhou uma novidade com os seguidores nesta sexta-feira(31), nas redes sociais de ambos.

(crédito: reprodução)

Enquanto Lua não chega nesse mundão, os papais do ano acabam de comprar uma casa, os dois usaram seus perfis no Instagram para anunciar a notícia.

E também contaram que a prioridade era que o lugar fosse rodeado de área verde para a pequena Lua ter contato com a natureza.

“Queremos criar a Lua na natureza, na terra, na rua e queríamos uma casa literalmente no meio do mato, floresta, para ela ter esse contato, que é uma coisa que a Viih teve na infância e eu não. Fui criado em apartamento e senti falta. Fica a uma hora de São Paulo, em Granja Viana. A casa é a nossa cara, porque nenhum dos dois gosta de luxo, preferimos o verde.” Explicou Eli.

A mudança definitiva será após o nascimento da filha pois eles querem fazer algumas pequenas obras na casa antes de se mudar, mas caso a atual residência seja bebida antes do término da obra, o casal já tem um plano B para se abrigar…

“Mesmo que essa casa venda, vou para a casa da minha mãe porque só quero ir para a casa nova quando tiver 100%. A gente vai sair de São Paulo, mas é perto. É um passo maravilhoso do nosso relacionamento.” Disse Viih.

(crédito: reprodução)