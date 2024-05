Viih Tube desabafa após ser demitida de podcast sobre maternidade: “Tão triste”

Viih Tube foi questionada sobre o ‘Materni Delas’ e respondeu que foi mandada embora do trabalho que comandava ao lado de Tata Estaniecki. Em um desabafo sincero, a influenciadora explicou que sua saída se deu por um conflito de interesses com um dos patrocinadores do programa.

“Estou tão triste quanto vocês. Amava tanto fazer. Eu fui demitida, mas não tem nada a ver com vida pessoal”, iniciou brincando que estava chorando. Ela completou: “Tem muita gente achando que eu e Tata brigamos. Eu não fui no aniversário da Bia [filha da amiga] porque eu estava com descolamento. Eu já estava grávida, e a Tata já sabia. Ela também não foi no da Lua [sua primogênita], mas já explicou”, confirmou.

“A gente está super bem, e Tata também ficou triste que eu saí”, Viih completou e explicou o verdadeiro motivo para ter ficado sem emprego: “Foi uma decisão profissional por conta do patrocinador desta temporada. Eu tenho contrato com um concorrente direto deles, que começou este ano, e não tenho como fazer duas marcas concorrentes”, ressaltou.

“É só por isso que, infelizmente, não vou estar nesta temporada, mas espero que algum dia eu volte. Entendo, mas não tem para onde correr”, disse a influenciadora. Vale lembrar que além de trabalhar com suas redes sociais, Viih também é empresária no mesmo ramo e tem sua própria linha de produtos infantis ao lado do marido.