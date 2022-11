Viih Tube conta que Eliezer não quis pagar classe business em voo internacional

Casal viajou para os Estados Unidos para fazer o enxoval da filha, Lua

Eli e Viih Tube estiveram no ‘PodCats’ e não deixaram de falar do assunto que gerou polêmica quando os dois viajaram em classes separadas no avião em um voo internacional para fazer o enxoval da filha, Lua. Viih explicou que Eliezer não se importou de ir separado e que ela não abriu mão do conforto. A influenciadora ainda explicou que ele disse que não pagaria pelo valor.

“Eu falei assim: ‘Amor, eu queria ir na business, você quer?’. Aí ele falou: ‘Não vou pagar’. Eu acho que tudo em um relacionamento é diálogo. Eu falei assim: ‘Você se incomoda de eu ir [de classe executiva] e a gente ir separado?’. Ele falou: ‘Óbvio que não. Vai no conforto, minha filha está na sua barriga'”, contou a influenciadora.

Eli ainda disse que parcelou a sua viagem no valor de R$3,5 mil em 12 vezes no cartão de crédito. “E chegamos no mesmo lugar”, brincou.