Viih Tube chora ao sonhar com o rosto da filha: “Ela tinha o olho igualzinho o meu”

Influenciadora caiu no choro ao relatar o seu sonho para os seus seguidores nas redes sociais

Se a mamãe está ansiosa imaginem as fofoqueiras de plantão que esperavam ver a carinha de Lua com muita ansiedade. Viih Tube apareceu nos stories muito emocionada contando que sonhou com o rosto da filha e ainda disse que ela tinha os seus olhos. Afe, é fofura demais!

“Eu sonhei com o rostinho todo dela. Ela tinha o olho igualzinho o meu, parecia meu olhar no dela; o nariz igualzinho do Eli, antes da rinoplastia”, brincou com Eliezer.

A ex-BBB continuou o relato: “A boca não sei identificar se era minha ou do Eli, era uma mistura; ela não tinha muito cabelo, nasceu com pouquinho cabelo. Não foi aquele sonho que você não consegue identificar, que o bebê tá meio escondido, não, eu vi o rostinho todo”, disse emocionada.

“Quando ela nascer eu falo se ela parece com o sonho, mas acho que não, é só sonho mesmo, mas foi fofinho”, finalizou.