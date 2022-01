Isso é crime! Vídeo íntimo de Natália, do BBB22, vaza na web. Toda edição é marcada por esse crime! Hora de parar né galera?

Galerinha que assiste reality show, esse recado é importante! Vazou um vídeo íntimo de Natália, do BBB22, nessa madrugada de quarta-feira, (19), fazendo sexo oral.

Segundo a lei brasileira 13.718/18, divulgar vídeos ou fotos sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia, é punível com até cinco anos de prisão. Fora a vergonha que a pessoa passa por ser tão sem noção em causar tantos danos a outra pessoa.

A equipe da participante já está tomando as medidas cabíveis e no Twitter pediu: “A Equipe já está ciente das mídias que estão sendo compartilhadas e iremos tomar as medidas cabíveis. O compartilhamento desse conteúdo é um desrespeito a participante enquanto mulher e também a família dela. Isso é muito sério e nenhuma pessoa deveria passar por essa exposição. Pedimos que denunciem todas as publicações e também perfis que estão compartilhando. Precisamos derrubar esse conteúdo e precisamos da ajuda de vocês!”.

Caso veja o vídeo nas redes sociais, denuncie e não exponha ainda mais a participante, tá? E mais: vamos parar com isso já! Dá para assistir reality, torcer para participante, não gostar do comportamento de um e do outro, mas sem invadir a privacidade dessa forma