Crise entre países: Eslovênia não está agradando no BBB22

A mocinha fez “corpo mole” na prova de resistência e tirou Jessi do sério

A primeira Prova de Resistência do BBB22 está dando o que falar! É que a dona Eslovênia estava fazendo dupla com Jessilane e a web toda comentando que ela estava fazendo corpinho mole, que feio né? A dupla foi a primeira eliminada da prova, inclusive, deixando os cubos caírem.

A prova consiste em equilibrar quatro cubos podendo segurar somente em um, só que Jessi estava fazendo uma força e pressão muito maior que a moça com nome de país. Em determinado momento, a ex miss exclama: “já pedi para você não fazer isso [virar o corpo]”, mas a professora estava até suando com braço esticado. Aí quando Jessi pede para ela só pressionar, Eslô não gostou.

bom dia e já acordo vendo a sacanagem dessa cretina da Eslovênia com Jessi, que ódio!pic.twitter.com/TedLk1Oy3q — thiago (@httpsrealitys) January 19, 2022

Em outro momento, a modelo reclama que Jessi estava dificultando a prova, quando ela desabafa que seu braço está doendo. “Desculpa”, falou a participante que recebeu de Eslô: “não é desculpa é dialogar”.

EU VOU COMETER UM CRIM3 DE ÓDI0 GENTE pic.twitter.com/ZsugdltrZh — thiago (@httpsrealitys) January 19, 2022

A web não gostou da postura dela e o jeito mandão da moça e já estão pedindo sua eliminação. Que aliás dançou e cantou na maior parte do tempo da prova, deixando Jessilane estressadíssima. Será que Eslô será a primeira eliminada?

Isso tá injusto. Eslovênia com o braço retraído há um tempão enquanto a Jessi se esforça com o braço esticado #BBB22 pic.twitter.com/Fv7Ex4Rmc1 — Dantas #BBB22 (@Dantinhas) January 19, 2022

Desenhei… 15 graus de inclinação, mais o braço esticado… impossível pro tríceps da Jessi aguentar muito. Olha a Eslo com cotovelo travadinho! pic.twitter.com/zh3v1tRtQP — Andre Garça (@AndreGarca) January 19, 2022