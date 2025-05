Vídeo: Fãs de Lady Gaga se revoltam com folgada que tentou trapacear por lugar melhor no show

Bad romance? Amores, a caminho de um casamento, recebi um vídeo de uma fã da Gaga levando o maior esporro por tentar trapacear e ficar mais perto possível da grade do show. Gente, para vocês terem noção do bapho, teve dedo na cara e tudo mais. Socorroo! Fiquei pasma com a deselegância e a falta de coleguismo babadeira da mona.

Bem, acontece que, na manhã deste sábado (3), dia oficial do megashow de Lady Gaga, fãs travaram um embate acalorado com uma pessoa que tentou trapacear para conseguir uma visão melhor do show, que será realizado na faixa de areia da Praia de Copacabana.

Com direito a puxão de cabelo, empurrão e gritaria, os ‘little monsters’ — como são chamados os fãs da diva pop — se revoltaram ao perceber que uma mulher estava tentando agir com esperteza para garantir um lugar melhor e acompanhar a aguardada apresentação da ‘Mother Monster’, o mais próximo possível da ídola.

A fã, que foi pivô da discussão seguida de agressão, tentava colocar sua cadeirinha de praia em meio a um grupo, que não gostou da atitude e interviu, retirando o item. Mesmo observando que a turma não queria compartilhar o espaço, que já era minúsculo, a little monster continuou insistindo, fato que desencadeou a confusão.

Outros fãs que estavam acompanhando o caso, pegaram a cadeira e levaram para longe. Vendo o que acabara de acontecer, a mulher começou a agressão, puxando os cabelos de outra pessoa. Alguns little monsters se aproximaram e conseguiram intervir a violência da mulher.

Gente, deve ter sido a alta temperatura de Copacabana que deixou os nervos à flor da pele. Os little monsters são fofos e divertidos, mas bobos não são!