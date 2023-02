Vídeo de mãe de Piqué apertando Shakira viraliza na internet

O vídeo traz imagens de 2016 e mostra Montserrat Bernabeu, ex-sogra de Shakira, apertando seu rosto

Minha gente, o que é isso? A revista espanhola Quien contou que Shakira passou vários perrengues com a mãe de Piqué, inclusive por ela dizer que não queria que o filho arrumasse netos com uma mulher mais velha. Oi?

Se filtra vídeo de la suegra de Shakira agarrandole la cara y le dice que se calle con el dedo.

Eso fue la noche, en que recibió un reconocímiento a Gerard Piqué. Alegadamente la suegra de Shakira estaba molesta por el vestido que la obligaron a ponerse una chaqueta el escotado. pic.twitter.com/Dvg2vh5Dtn — LaVoz DelPueblo (@LaVozGlobal) January 23, 2023

“Ela não queria uma mulher assim para um Piqué de apenas 22 anos, que brilhava no auge da carreira no Barcelona. Além disso, Shakira não era catalã, o que acabava com a senhora Bernabeu”, contou o jornalista Víctor Gayarre.

Em vídeo que viralizou nas redes sociais, Montserrat aparece apertando o rosto de Shakira e fazendo sinal de silêncio para a cantora. É válido lembrar que ele é rico de berço, ou seja, filhinho de mamãe.