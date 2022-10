Vídeo de mãe de Deolane sobre Deborah viraliza na web: “Vaca imunda”

Solange Bezerra soltou o verbo em uma live no dia em que a treta de Tiago e Shay gerou a expulsão dos dois da Fazenda

Minha Nossa Senhora da bicicletinha sem freio, está circulando um vídeo da mãe de Deolane, Solange Bezerra, falando poucas e boas sobre Deborah Albuquerque. O vídeo foi tirado de uma live que foi gravada no dia em que Tiago e Shay foram expulsos do reality. Solange chega a chamar Deborah de “vaca imunda” e diz que em evento na casa de Deolane ela disse que o marido não dava conta.

“Vaca imunda. Meu marido o carai. Tu tava aqui na minha casa com um monte de pint* de borracha, pq tu disse que teu marido não dá conta. Tá? Eu provo! Cachorra, para de ser… é baixaria, vamos pra baixaria, vamos. Que meu marido, o cararalh. Tu tava aqui com a bolsa cheia de vibrador, de pint de plástico. Que meu marido. Seu bando de covardes, seus falsos, nojentos e preguiçosos”, disse.

Vale lembrar que Deborah é casada com Bruno Salomão e que os dois chegaram a participar do Power Couple tempos atrás, mas não é a primeira vez que as famílias trocam farpas.