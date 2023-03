Vida real: Viih Tube mostra mudanças no corpo que surgiram na gravidez

A mamãe de Lua não poupou detalhes em vídeo com a trend “tour pelo corpo” e desabafou sobre autoestima

É, gente. Ser mãe não é fácil, começando pela gestação e o turbilhão de mudanças que ela gera no corpo. Viih Tube, mamãe de Lua, mostrou que é gente como a ente e nesta terça-feira (28), usou as redes sociais para expor que está passando por alguns problemas e também mostrou as marcas (literalmente!) que ela teve neste período de gestação. A youtuber também passou um recado para outras mães sobre a autoestima.

A youtuber disse: “Vou gravar um tour pelo meu corpo na gestação. Primeiro para ficar como uma lembrança desse processo que eu tô vivendo né, físico e emocional… que é a gestação para qualquer mulher… Para ficar de recordação para quando eu não estiver mais com esse corpo né da gestação, eu lembrar como foi, como eu fiquei, como foi o processo e cada coisinha que deixa marcas mesmo no corpo, né?”, disse.

Viih Tube também ressaltou a importância de cuidar da saúde mental: “Faz parte do processo, não se cobre não ter marcas, não ter cicatrizes, porque é na verdade faz parte da sua história, eu acho que cada cicatrizes faz parte de um pedaço de você, da sua história. Então tenta interpretar dessa forma que fica mais fácil para nós”, destacou.