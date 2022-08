Veterano da Tv Globo, Humberto Martins rasga elogios para Jade Picon

Lembro muito bem que alguns atores tentaram barrar a participação de Jade Picon na nova novela global, eles até procuraram sindicatos, disseram que ela não tinha curso de atriz, mas deu com os burros n’água, ela já é sucesso. Para a revista Contigo, o ator Humberto Martins que está na nova novela da Tv Globo, ‘Travessia’, como pai da, agora atriz, Jade Picon, e ele abriu o jogo e rasgou elogios para a ex-BBB.

É uma fofura, uma menina maravilhosa. Muito educada, tranquila. Achei a Jade bem segura, de personalidade forte. Isso é importante” disse Humberto para a Contigo.

Ele também explicou para a revista que vem aprendendo bastante do universo digital com a influencer: “Depois que a conheci, Jade me mostrou as coisas dela na internet. Pelo que vi, ela já tem uma experiência desde muito nova com exposição de conteúdo. Então acho que isso aí é um grande ponto positivo a favor dela”.