Vestido Icônico de Márcia Fu foi feito em 04 horas pela estilista Natalia Santos

Michelle Obama é você? Não, meus amores, essa belíssima dama de vermelho é a nossa amada Marcia Fu. E esse look de milhões e digno de tapete vermelho foi assinado pela estilista Natalia Santos. A estilista fez questão de compartilhar todo o processo de confecção dessa obra prima em forma de vestido tanto para seus seguidores quanto para os seguidores da ex-atleta. E pasmem, ele levou apenas 4 horas para ser feito. Socorroooo, imagina o desespero dessa menina. E a melhor parte foi a reação da Marcia Fu ao se ver com o vestido, Natalia zerou a vida nesse momento né? Afinal, Marcia ficou uma deusa com esse belo vestido. https://cdn.jornaldebrasilia.com.br/wp-content/uploads/2023/12/23105541/WhatsApp-Video-2023-12-23-at-10.30.36.mp4