Vendedora acusada de racismo por Jojo se manifesta através do advogado

O advogado que representa a vendedora disse que fizeram boletim policial contra Jojo alegando calúnia.

Parece que o portal do G1 entrou em contato com o advogado que representa a vendedora e trouxe algumas informações para a gente, meus amores.

“As coisas que ela falou sobre minha cliente são inverídicas”, declarou o profissional em vídeo.

Vídeo do advogado da vendedora

A lojista fez questão de contar a sua versão do ocorrido, ela disse que perguntou se Jojo Todynho faria uma divulgação da sua marca e que faria um kit de presentes de sua loja para a cantora.

“Ela já me respondeu gritando, botando o dedo na minha cara e me acusou de racista. Jamais chamaria alguém de preto, negro, macaco. Tenho ódio de gente preconceituosa, não aceito jamais ninguém ser preconceituoso. Queria falar que isso não aconteceu. Vim fazer um boletim para me defender”, comentou também em vídeo.

A acusada de racismo identificada como Vanuza, disse que também registrou um B.O. contra a famosa por calúnia: “Eu cheguei aqui na delegacia e ela estava aqui com a equipe dela. Eu até conversei com ela, mas ela sempre muito exaltada, sabe? Muito exaltada, não consegue conversar de jeito nenhum. Falei pra ela, “ Jojo, eu não lhe chamei, eu não lhe chamei de preta, jamais.’ Mostrei meu marido a ela”, afirmou a vendedora, em um áudio que está circulando na web.

Aúdios da vendedora