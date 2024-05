Veja o encontro de Belo e Denilson promovido pelo Luciano Huck

Os fãs do Soweto foram a loucura com esse momento entre Belo e Denilson mostrando a paz está mais que selada entre eles. O Futebol Solidário em prol do Rio Grande do Sul, realizado neste domingo (26), foi o responsável por proporcionar um dos encontros mais aguardados dos últimos anos.

Antes de começar a partida no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, o cantor Belo e o ex-jogador Denilson ‘Show’ entraram juntos no ‘Domingão com Huck’, programa da Rede Globo.

“Só o ‘Domingão do Luciano Huck’ para proporcionar esse encontro. (…) Sabe que eu te amo muito, (Denilson). Estamos aqui, unidos”, disse Belo, com um sorrisão no rosto. Em seguida, ele cantou um verso no improviso: “Domingo, vou ao Maracanã. Vou jogar com meu ídolo, que também é meu fã”.

Denilson aproveitou o gancho para dizer que nunca houve atritos na relação dos dois: “Olha só o que o Brasil todo queria ver”.