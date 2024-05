Veja as datas do Festival que a Luísa Sonza organizou para ajudar o RS

Meus amores, a Luísa Sonza anunciou na tarde deste domingo (12), o “Festival Salve o Sul“, onde reunirá diversos artistas para angariar fundos para o auxílio na tragédia que assola o Estado do Rio Grande doSul, onde a cantora nasceu. O evento acontecerá em duas datas, no Allianz Parque, em São Paulo.

Nesse festival, o line-up conta com nomes como Pedro Sampaio, Amigos (Chitãozinho e Xororó, Leonardo, Zezé di Camargo & Luciano) e Abrape Brasil. Vale lembrar que o movimento “Salve O Sul” é um festival 100% beneficente em prol das vítimas das chuvas e enchentes, em que o valor dos ingressos será integralmente revertido em doações. Nos dias 07 e 09 de junho, o estádio Allianz Parque cedeu gratuitamente o seu espaço para traduzir toda a união do nosso país nesse momento tão delicado.

Os ingressos para o festival estarão disponíveis a partir de terça-feira, 14/05 e para mais informações, acesse o perfil @salveosuloficial

Nesta semana, a gaúcha se mostrou muito sensibilizada com a tragédia climática que atinge seu estado natal. Luísa Sonza fez uma postagem mostrando algumas imagens da tragédia no Rio Grande do Sul.