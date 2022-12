Veja agora a reação de André e Iran ao descobrirem que Babi continua na “A Fazenda”

A atriz foi escolhida pelo público para poder assistir em uma local separado dos outros peões a todas as câmeras dispostas no reality.

E a emoção tomou conta da sede do reality ‘A Fazenda’ nesta sexta-feira (02). A pouco os peões Iran Malfitano e André Marinho, reencontraram com a aliada Bárbara Borges no rancho, descobrindo assim que a roça a qual ela supostamente teria saído era falsa.

Escolhida pelo público para ficar dois dias “escondida”, tendo acesso a todas as câmeras dispostas no reality, Babi também pode escolher dois de seus colegas de confinamento para descobrir sobre o que acontecera antes de todos os outros e ainda assistir com ela, pelas câmeras, cada passo dos outros participantes do programa.

Cheios de emoção, ao descobrirem sobre a falsa berlinda, os escolhidos pela atriz comemoraram intensamente a “volta” da peoa para o reality.

Confira abaixo o exato momento em que André e Iran reencontraram a aliada.