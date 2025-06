Veja a reação dos internautas a harmonização facial do Gustavo Marsengo do BBB 22: “Trocou de cabeça”

Gente, estava olhando a minha agenda, pois tenho consulta marcada com a minha dermatologista lá em Ipanema para renovar o meu botox e meu preenchimento de olheiras. Eis que recebo uma foto da minha amiga do Leme que quase me fez cair do sofá com o susto que eu levei.

Acontece que o ex-participante do BBB 22,Gustavo Marsengo entrou para o time de famosos que são adeptos da harmonização facial. Após mostrar o resultado do procedimento realizado nos últimos dias, a web dividiu as opiniões sobre o novo rosto do rapaz.

“Gustavo Marsengo não fez procedimentos, ele trocou de cabeça”, detonou um perfil no X, antigo Twitter. “O tanto que ele era lindo gente”, afirmou uma internauta. “Está certíssimo. Se eu tivesse o dinheiro que ele tem, eu já teria mudado até meu DNA”, defendeu uma segunda.

“Ele tinha o rosto bonito, agora está igual a todos os ‘hialurônicos'”, lamentou um terceiro. “Ele era bonitão. Não precisava de nada”, opinou um quarto. “Parece outra pessoa… Ainda continua gato”, elogiou um quinto.

Na última quarta-feira (29), Gustavo apareceu em suas redes sociais para comentar sobre o procedimento estético que havia feito. “Hoje também completam 12 dias que fiz minha primeira harmonização facial de fato! (até então eu só tinha preenchido olheira e aplicado botox”, iniciou ele.

“Confesso que assim que saí do consultório eu me senti um pouco estranho, com o rosto muito inchado, mas com o passar dos dias esse inchaço foi saindo e eu fui me acostumando e amando ainda mais o resultado”, afirmou o ex-BBB.

“É claro que muita gente me mandou msg falando que eu não precisava, que eu me estraguei…. Enfim, Cada um tem a sua opinião e eu respeito todas, mas o que importa para mim, é que eu vou chegar nos meus 35 anos com menos rugas, menos gordura, mais cabelo e com uma mandíbula mais desenhada do que quando eu tinha 25”, argumentou Marsengo.