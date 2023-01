Vanessa Lopes relata assédio em aeroporto: “Colocou a mão na minha bunda”

A influencer questiona qual desculpa será inventada pelas pessoas para culpá-la de ser vítima do assédio.

Que absurdo! Na manhã de ontem (15), a influencer e tiktoker, Vanessa Lopes, utilizou os stories de seu instagram para relatar um triste caso de assédio que a mesma foi vítima, enquanto estava na fila do aeroporto.

“Eu não queria postar nada, não sabia se falava…Tem pequenas ações que são assédio e a gente não percebe. Na hora, não queremos fazer nada, mas depois a gente fica com raiva por não ter feito.”, relatou a tiktoker.

Bem nervosa, logo em seguida, ela revelou o que tinha lhe acontecido, afirmando ter ficado sem reação, pela quantidade de pessoas que estavam presentes no momento.

“Ontem, um cara veio tirar foto comigo e colocou a mão na minha bunda, fiquei sem reação, porque tinha um monte de gente, crianças olhando, eu não sabia o que fazia, se batia na mão dele. Estou nervosa até agora de não ter feito nada, eu dormi com raiva de mim por não ter feito. Não consegui fazer nada”, contou a influencer.

Sabendo que ela não é a única mulher que passa por situações como essa, Vanessa diz entender a necessidade de não deixar situações como essa passar “impune”, mas afirma que reagir é algo muito difícil.

“Tenho certeza que muitas mulheres não têm reação quando isso acontece, quando escutam uma gracinha, e não dá para deixar. Por isso estou nervosa, porque sei que é um negócio que tenho que mudar, fazer alguma coisa, mas é muito difícil”, lamentou Vanessa.

Revoltada com o fato de ser considerada “culpada” em todas as outras vezes que foi assediada, simplesmente por estar em festas, bebendo ou com roupas curtas, a influencer questiona qual a desculpa que vão inventar agora.

“Mas agora eu estava na fila do aeroporto, com roupa de viajar. Qual é a desculpa agora? Me conta, me fala. Porque sempre arrumam desculpas para esse tipo de ação, quero ver a desculpa que vão inventar agora, porque não tem desculpa para esse tipo de coisa, por isso que estou com raiva”, perguntou Vanessa.