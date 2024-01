Vanessa Lopes e Yasmin Brunet se estranham após ‘selarem a paz’

Podem me dizer o que quiserem, mas sempre vai haver uma faísca em meio a palha e o fogo se transforma em barraco quando o assunto é homem e duas mulheres. Nós já sabemos que Yasmin Brunet e Vanessa Lopes no mesmo lugar poderia dar ruim a qualquer momento. Acontece que a modelo chamou a morena para conversar, mas mesmo assim rolou um climão entre as duas. O que será que vem para os próximos dias?

Yasmin e Vanessa acabaram se estranhando enquanto participavam da dinâmica do Puxadinho. Em certo momento, a filha de Luiza Brunet deu um ‘toque’ na influenciadora, que pareceu não gostar muito. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível observar Vanessa com semblante bastante sério após um comentário de Yasmin.

“A Yasmin tá tentando forçar uma amizade mas é nítido que a Vanessa não quer”, comentou uma internauta. “Yasmin tá forçando uma barra, né?”, disse outra. “Já pode começar com briga, é disso que gostamos!”, destacou uma terceira.