Vanessa Lopes desabafa: “Eu também não sei porque eu!”

Influenciadora quebrou o silêncio e usou as redes sociais para mostrar que também se questiona sobre sua fama

Depois de receber uma onda de hater na internet, Vanessa Lopes não suportou e dividiu com o seguidores as suas dúvidas, dando ainda mais trela para os haters de plantão. A musa contou que muitas vezes questionou porque ela teria sido escolhida para ter a vida que tem e ainda disse que não sabe o motivo de tudo isso não fazendo mal a ninguém.

“Já começo esse texto dizendo que pode parecer drama… mas já que sou dramática canceriana msm tenho que aceitar como sou e vamo simbora”, iniciou.

Vanessa ainda diz que não faz mal a ninguém e que questiona a Deus várias coisas diante aos comentários do haters. “Me perguntei muito esses últimos meses o porque de Deus e o universo ter me escolhido em meio a tantos que também mereciam estar “no meu lugar”! Me perguntei o porque de ser tão “odiada”, “julgada” e “cancelada” sem nem fazer mal a ninguém (porque sinto isso constantemente e posso dizer que o medo de subir em palco ou chegar em algum lugar e ser vaiada nunca acaba)”, disse.

“Me perguntei e perguntei a meus amigos e familiares em momentos de desespero se realmente valeu a pena trocar a vida que tinha antes pra me tornar a “Vanessa Lopes” e me perguntei várias vezes “quem eu era?” e posso ser sincera com vocês… Eu também não sei porque eu!! Não sei porque eu fui escolhida, e ainda estou descobrindo quem sou e evoluindo diariamente… mas de uma coisa eu sei! sou uma jovem de 21 anos com muito amor, paixão e orgulho de quem sou agora e do que faço que só quer aproveitar tudo que puder desse momento o máximo já que a oportunidade por algum motivo foi dada a mim e trazer todos que amo comigo nessa jornada porque sei que meu propósito aqui é muito maior e vai além de mim Momentos como esse me fazem lembrar que o bem e os momentos bons sempre prevalecem no final das contas então peço obrigada aos fãs e fcs que me dão todo carinho e suporte todo dia sem precisar de nada em troca! Como disse, vocês são o amor, paz e luz em meio ao caos, inveja e maldade do mundo…”, escreveu ela.

A musa finaliza agradecendo aos pais por todo o apoio e por andarem ao seu lado na caminhada para o sucesso. Você brilha, garota!