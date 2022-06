Vanessa Lopes revela que tem cronograma de postagens à la Boca Rosa

Caiu do cavalo quem acreditava que a influencer não seria organizada com o seu trabalho nas redes

Viralizou um vídeo que chegou até meu conhecimento da influenciadora Vanessa Lopes dizendo que seu cronograma diário é bem mais organizado do que a gente pensa. A musa do Tik Tok contou em entrevista que tem um cronograma que deve ser cumprido no final de cada dia e que isso ajuda ela a produzir tudo que deve sair no dia.

“Tem inclusive um cronograma diário, que eu tenho que cumprir até o final do dia. É bom manter um cronograma do que você quer cumprir no dia”, disse Vanessa Lopes.

A influenciadora ainda disse que no seu cronograma diário ela tem números exatos para bater a meta de: 2 tik toks, 1 reels, 1 feed, 1 vídeo para o Youtube, 25 stories e 4 tweets. Eu já acho muita coisa, e ainda tem gente que vai dizer que influencer não é trabalho.