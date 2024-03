Vanessa Lopes anuncia a sua volta para as redes sociais

Meus amores, na manhã deste sábado (30), a influenciadora e ex-BBB Vanessa Lopes, que estava logo das redes sociais desde que desistiu de sua participação no reality, utilizou a mesma para publicar uma carta aberta, onde falou sobre os seus últimos meses e anunciou a sua volta para a internet.

“Ansiedade. Ansiedade de ter tempo, mas sentir que não tem nada para aliviar a agonia e o medo! Claustrofobia de elevador, de carro, de muita coisa. Tudo é muito sufocante, até mesmo o que costumava ser normal para mim. Comer muito para procurar prazer e alívio em algo já que tudo é sufocante demais! Medo de sair de casa, mas medo de ficar em casa”, iniciou a influenciadora.

Abrindo o seu coração aos fãs, Vanessa continuou: “Medo de me sentir uma pessoa ruim e medo de parecer um personagem; medo do que disse ou do que não disse; medo do que foi real e medo do que foi imaginação; medo de ser ‘louca'(doida) e real demais; medo de ser normal e sem graça… Essas foram minhas últimas semanas de medo, mas também de alívio!”.

Por fim, a influenciadora conta o que lhe ajudou a melhorar após tudo o que passou e revela que está voltando a ser frequente em suas redes sociais.

“(…) Alívio a cada passo de melhoria no tratamento. Alívio nas coisas pequenas que nos fazem lembrar que estamos vivos! E foi assim que durante semanas de medo e alívio, lembrei de aproveitar o tempo que é incerto e precioso… E é assim que eu volto, compartilhando meus medos e alívios com aqueles que me dão o prazer de viver, de amar, de me cuidar, de evoluir e de ter tempo…”, finalizou Vanessa Lopes.