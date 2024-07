Valesca Popozuda diz estar solteira porque os homens têm medo de mulher empoderada

Valesca Popozuda já falou sobre sua vida amorosa diversas vezes, mas poucas vezes foi tão clara diante de sua solteirice. A musa disse que está solteira porque os homens sentem medo de chegar nela, uma mulher empoderada, que não abaixa a cabeça.

As músicas do novo trabalho da artista são bem sensuais e Valesca relembrou o início da sua vida sexual, aos 16 anos. “Minha mãe não falava sobre isso comigo. Aos poucos, você vai se descobrindo, vai tentando conhecer o que é bom. Fui aprendendo com a rua, aos poucos, com amigas, minha primeira vez foi com um cara que eu amava, mas eu pensava: será que vai sempre doer?”, disse ela, em entrevista ao Gshow.

Solteira há seis anos, Valesca garantiu que está aproveitando muito essa fase. “Eu estou gostando tanto de viver isso, os meus momentos, fazer o que quero. Quando você está em um relacionamento, você tem que dar satisfação, né? E eu estou gostando de ir para uma festa para poder beijar quantos quiser. Viver a minha vida”.

Além disso, a cantora afirmou que intimida os homens. “Eles correm. Quando eles entendem que você é uma mulher que não vai deixar barato, que você vai abaixar a sua cabeça, e que é empoderada, que não depende de nada, que vive a sua vida, eles têm medo”.