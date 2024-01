Valentina Bandeira é cortada do BBB24 de última hora

POST PATROCINADO

A atriz e influenciadora revelou aos seus fãs, antes da hora, sobre a sua participação no time de cobertura do BBB24.

Amores, eu não queria falar nada não, mas eu tenho quase certeza que a TV Globo deu um baita tiro no pé ao tirar a influenciadora e atriz Valentina Bandeira do time que dará vida ao BBB24, afinal, além de uma verdadeiro sucesso entre os internautas, a gata tem um talento absurdo!

Para quem não está entendendo nada, de acordo com o colunista Gabriel Vaquer, Valentina estava confirmada para fazer parte do time de cobertura da próxima edição do reality show, porém sua participação foi cortada, de última hora, após a influenciadora revelar sua participação antes do combinado.

Em uma live, que foi realizada em seu canal do Youtube, em dezembro de 2023, Valentina revela a seguinte informação: “Eu vou apresentar um mesacast do Big Brother. Vai ser eu e a Thaís Fersoza. Vou botar na mesa uma plaquinha com o link do meu canal, seria mágico”, atitude essa que acabou custando a sua participação no time do BBB24.