Vale Tudo recorre á dubles para evitar briga entre Bella Campos e Cauã Reymond

Parece que o clima nos bastidores de Vale Tudo só tem piorado a cada dia, meus amores. Segundo a jornalista Monique Arruda do portal Leo Dias, parece que a treta de Bella Campos e Cauã Reymond já estão impactando diretamente na produção da novela das nove da Globo.

A jornalista esteve presente nos bastidores das gravações do remake de Vale Tudo que aconteceu na manhã deste domingo de Páscoa (20), no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro e descobriu que ambos es estavam escalados para participar dessas cenas, mas foram retirados de cena e substituídos por dublês. A produção da novela tomou essa decisão após Bella alegar que ainda está muito abalada por conta dos desentendimentos com o veterano.Por causa disso, os atores Humberto Carrão e e Bernardo Velasco foram os únicos que compareceram para as filmagens

Segundo informações de bastidores, parece que Cauã e Bella serão substituídos por dublês sempre que possível, para evitar novas brigas entre eles e preservar o andamento das gravações.