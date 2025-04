Vale Tudo: Enganada por César, Maria de Fátima vai tentar fisgar Afonso

Amores, como todos já sabem, o horário de Vale Tudo se tornou um compromisso sagrado para esta noveleira que vos escreve. Gentee, é um capítulo melhor que o outro. Estou tão obcecada pela trama que acabei descobrindo algumas informações que vão ao ar a partir da próxima semana. E tô ansiosa para acompanhar estas cenas.

Acontece que, o capítulo da próxima segunda-feira (7), da novela ‘Vale Tudo’, vai exibir algumas reviravoltas na vida de Maria de Fátima (Bella Campos). A vilãzinha será enganada por César (Cauã Reymond), que vai roubar todo o seu dinheiro, e será despejada do apartamento em que residia no Leblon.

César vai roubar o dinheiro de Maria de Fátima (Reprodução/TV Globo)

Maria de Fátima verá todo o dinheiro, que conseguiu vendendo a casa onde a mãe morava, sumir. Isso vai acontecer após César encontrar a bolada no apartamento que divide com a vilã e Franklin (Samuel Melo). Com o dinheiro em mãos, o oportunista vai desaparecer no local sem deixar rastros.

Sem um tostão no bolso, a vilã será despejada do apartamento após o dono do imóvel retornar de viagem. De malas prontas e sem ter para onde ir, a humilhação sofrida por Maria de Fátima será assistida por sua mãe, Raquel (Taís Araújo), que vai tentar alertar a filha sobre suas escolhas problemáticas.

Maria de Fátima vai tentar separar Solange e Afonso (Reprodução/TV Globo)

Bem, apesar do golpe, a vilãzinha não vai desistir de conquistar seu lugar na sociedade carioca. Seu novo alvo para subir na vida será o herdeiro e comprometido, Afonso Roitman.

Para se aproximar do futuro marido, Maria de Fátima vai se oferecer para dividir o apartamento com Solange (Alice Wegmann) e Sardinha (Lucas Leto), que buscam um novo inquilino. Com um teto para morar, a antagonista vai começar a planejar a separação entre Solange e Afonso para se casar com o herdeiro e viver bem.