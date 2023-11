Val Marchiori alfineta Beach Park utilizando camiseta do Beto Carrero World

Após a polêmica, a socialite utilizou as suas redes sociais para justificar o ocorrido.

Gentee, durante a sua participação no podcast Achismos, que é apresentado pelo comediante Maurício Meirelles, a socialite Val Marchiori causou uma baita polêmica ao falar sobre a sua experiência no parque aquático Beach Park, que fica localizado no município de Aquiraz (CE).

“Aquele Beach Park, é uma m*rda. Não gostei daquilo lá. Tinha uma pobraiada (sic), aquele povo horrível. Aquilo foi a maior furada pra mim”, Povo veio (sic), aqueles gordo desse tamanho caindo. Povo veio (sic), aqueles gordo desse tamanho caindo”, declarou Val, no web programa.

Após toda a repercussão que a sua fala teve, a socialite utilizou as suas redes sociais para se explicar, sobre o ocorrido, onde, utilizando uma camiseta do Beto Carrero World ela afirma que não criticou o povo cearense e sim a sua experiência no parque aquático.

“Gente, vocês me conhecem sabem que sou muito verdadeira, mas eu não admito que mentem, colocando palavras na minha boca. Tá rolando aí, que eu falei mal dos cearenses, que eu acho cearense feio, primeiro é mentira eu tive uma má experiência num parque aquático, só isso, aliás frequentado por gente do Brasil inteiro e do mundo, então não é só cearense que frequenta parque aquático, hellow, então parem de falar, inventar coisas ao meu respeito vai, eu falo a verdade, eu sou autêntica, mas eu não minto gente, até porque eu amo o Ceará, eu tive uma má experiência no parque aquático, é isso, hellow”, ela se explicou.