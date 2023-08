Vai na Fé: Theo será premiado, mas sentirá o gosto amargo da vitória

O vilão ganhará prêmio de empresário do ano, mas não terá ninguém para comemorar consigo

Parece que a solidão ao redor do crápula da novela das sete irá aumentar cada vez mais. Theo ganhará o prêmio mais importante da sua carreira, mas não terá pessoas queridas para celebrar o seu grande feito no folhetim.

Nem Simas e sua companheira, Sabrina estão aguentando ficar perto do crápula durante a cerimônia. Os dois até acompanharão o vigarista na premiação, mas brigarão com ele e irão embora, apenas ficará para prestigiá-lo e fará de tudo para posar como “esposa” nas fotos, apesar de ele rejeitá-la a qualquer oportunidade. Que vergonha alheia, meu Deus.

O vilão com seu discurso extremamente problemático começa celebrando sua vitória “contra tudo e contra todos”. Como Theo e a noção nunca foram apresentados, ele se fará de injustiçado e até citará as batalhas que supostamente venceu. Ao final do discurso, terá que se contentar com os simples “parabéns” de Erika.