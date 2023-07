Vai na Fé: Theo invade apartamento de Lumiar, mas é expulso por Ben

O advogado descobrirá que o seu apartamento foi invadido pelo empresário enquanto ele está apresentando o imóvel para possíveis compradores

Gente, as coisas não andam nada fáceis para o Theo, principalmente depois que a Lumiar descobriu o verdadeiro crápula que ele é e não só deixará de se envolver com o empresário, como abandonará o seu caso judicial, a qual ele está respondendo por estupro. Mais perdido que cego em um tiroteio, Theo terá a péssima ideia de invadir o apartamento da advogada.

No mesmo dia da invasão, o verdadeiro proprietário do apartamento, Ben, levará Sol e uma corretora para avaliar o imóvel, que está à venda, e se deparará com a situação deplorável que o apê se encontra.

Enquanto a corretora sai de cena para buscar os possíveis compradores para o apartamento, acontecerá o maior clima de pegação entre Ben e Sol, que será interrompido por Theo, que aparecerá do nada, com cara de quem acabou de acordar, com uma baita ressaca.

Neste instante, como de costume, começará uma discussão daquelas entre os envolvidos. Ameaçando a chamar a polícia para o ex-amigo, Ben expulsará Theo do apartamento no exato momento em que a corretora volta com os possíveis compradores do imóvel, tentando disfarçar o climão que estava no local.