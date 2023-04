Vai na Fé: Sol revela ter mentido sobre a paternidade de Jennifer

A dançarina será informada pelo ex-namorado que Théo entrou com um pedido oficial para que seja feito o exame de DNA.

Amores, a vida da nossa amiga Sol (Sheron Menezes) não para! Ao mesmo tempo que parece que a gata vai ter um minuto de paz, vem uma bomba para atazanar a cabeça da dançarina.E essa semana será bem movimentada para a trama das 19h.

Além da gata ser flagrada aos beijos com o seu novo affair, Lui Lorenzo (José Loreto), por sua mãe, a evangélica fervorosa, Marlene (Elisa Lucinda), que não gostará nada do que está vendo, a paternidade de Jenifer (Bella Campos) voltará a ser um problema.

Após ter afirmado com todas as letras que Ben (Samuel de Assis) é o pai da estudante de direito, a possível mentira pesará em sua consciência e ela confessará o seu “erro” para a sua amiga Bruna (Carla Cristina Cardoso).

Em uma conversa com o ex-namorado, que está procurando uma casa no bairro Piedade, para ficar perto da filha, a dançarina descobrirá que Théo entrou com um pedido oficial para que Jenifer faça um exame de DNA com ele.