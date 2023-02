Vai na Fé: Para marcar o terreno Lumiar beija Ben na frente de Sol

Com o reencontro dos ex-namorados, a advogada está fazendo de tudo para não perder o marido.

Já que a tentativa de fazer com que Ben (Samuel de Assis) não descubra que a esposa Carlão (Che Moais) é sua ex-namorada da adolescência Sol (Sheron Menezzes) falhou, Lumiar (Carolina Dieckmann) terá que dar seus pulinhos para impedir que o marido caia nos encantos de sua ex-amada.

Ao descobrir que Ben está com Sol em seu escritório de portas fechadas, a advogada entrará em pânico, mesmo que a dançarina só tenha ido para a reunião com o ex-namorado interessada em saber sobre o valor que o seguro deverá pagar para a família, pela morte de Carlão.

Com medo, a loira entrará no escritório do marido para participar da tal reunião. Tendo descoberto que Sol terá que ir a outro escritório de advocacia para resolver os seus problemas, Ben se oferecerá para acompanhá-la, mas será interrompido por Lumiar, que fará questão de se certificar que o marido ficará bem longe de Sol.

E é claro que ela não poderia deixar só por isso mesmo, não é? Enquanto a viúva agradece a ajuda do ex e deseja que ele fique com Deus, Lumiar não pensará duas vezes antes de tascar um beijo no marido, como forma de marcar seu território.