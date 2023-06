Vai na Fé: Lumiar descobre que Theo realmente é um estuprador

Orfeu armará para que a advogada receba provas de que Theo é o culpado pelos crimes que está sendo acusado.

Amores, finalmente Lumiar vai entender quem é o verdadeiro Theo. A advogada que havia ficado responsável por defender o empresário das acusações de estupro que ele recebeu receberá um vídeo que prova que o crápula realmente é o culpado pelos crimes.

Após Orfeu ser preso por contrabando, o criminoso dará um jeito de ordenar a um de seus capangas que vaze o vídeo em que Hugo intimida umas das vítimas de Theo a não prestar depoimento contra o abusador.

Obedecendo a ordem do chefe, o capanga enviará as imagens para Lumiar, que ficará chocada com o que acabara de receber e irá confrontar o empresário a respeito dos crimes, mas já será tarde demais. Mesmo negando as acusações, a advogada ficará com um pé atrás com Theo, perdendo total a confiança no homem.