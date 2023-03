Vai na Fé: Kate pede que traficante lhe entregue a cabeça de Theo

A moça, que de ingênua não tem nada, está em busca de vingança desde o momento em que descobriu que estava sendo usada pelo empresário.

Ai amores, dessa vez o empresário mexeu com a pessoa errada. Apesar de sua aparência lembrar muito a de Sol (Sheron Menezzes) na adolescência, Theo (Emilio Dantas) se enganou bastante ao achar que Kate (Clara Moneke) seria tão ingênua quanto a ex-princesinha do baile.

A jovem, que está com sangue nos olhos, desde que descobriu que estava sendo usada pelo playboy, não se amedrontará ao ver que o crápula ainda está rondando o bairro Piedade.

Sem pensar duas vezes, a dona dos contatos ligará para Hugo (MC Cabelinho), que jamais negaria um pedido da sua eterna paixão, principalmente se for para fazer algo contra o canalha do Theo, com que o traficante já não vai com a cara.

A pedido da garota, Hugo reunirá um grupo de traficantes da comunidade para dar um susto no playboy. Logo de início, Theo bancará o valentão e zombará do garoto, mas em poucos segundos perceberá que é melhor abaixar a guarda, afinal ele está com a cabeça a prêmio.