Vai na Fé: Ben tem uma proposta inusitada para por Theo atrás das grades

O advogado é flertado pelo crime para finalmente colocar o vilão aonde ele merece

Para tudo, meus amores! Finalmente Ben conseguirá a carta na manga de milhões para ter a oportunidade de colocar Theo na cadeia. Só que como nada nessa vida vem fácil, o moço precisará passar pelos seus princípios e terá que colocar um bandido em liberdade. Essa proposta mega tentadora virá de Orfeu, que está disposto a tudo para ferrar com a vida do seu ex-comparsa no folhetim.

O advogado será convocado ao presídio a pedido de Orfeu, só que Ben segue exigindo provas contundentes com Theo e não apenas os números de lotes de contrabando que ele já tinha falado para Jenifer. Mas Orfeu não fala nada além disso, pois não que executado pelos superiores do esquema.

Orfeu tenta manipular o advogado para quebrar as regras, mas a integridade de Bem fala mais alto e ele dá o ultimato : pretende fazer tudo pelas vias legais e encerra a conversa com o bandido.