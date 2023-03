Vai na Fé: Ben descobre que Jennifer é sua filha

O advogado exigirá que Sol permita que seja feito um exame de DNA, que prove a paternidade da estudante.

É meus amores, os esforços de Sol (Sheron Menezzes) não foram o suficiente para deixar a filha mais velha longe de seu pai biológico. A estudante, que não é boba, perceberá que Ben (Samuel de Assis) tem uma tatuagem idêntica com a da mãe, o que fará com que as suspeitas de que ela tenha encontrado seu pai biológico fique cada vez mais forte.

Mas não será só Jenifer (Bella Campos) que ficará com a pulga atrás da orelha. Ao descobrir dessa suspeita, o advogado ficará possesso e os ex-pombinhos terão o primeiro confronto depois de terem se reencontrado.

Na conversa, Ben exigirá que Sol permita que seja feito um exame de DNA, que possa provar que a universitária é ou não sua filha.