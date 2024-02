“vai lá buscar a Wanessa”, Deolane apela para Zilu

Minha gente, vocês lembram que a influencer e advogada Deolane Bezerra foi resgatada de A Fazenda 14 por suas irmãs após se queimar com falas controversas no reality? Pois bem, a própria Deolane acredita que Zilu Godoi precisa fazer o mesmo por Wanessa Camargo. Segundo a advogada, a cantora está queimadíssima com os telespectadores do BBB 24 pela perseguição com o brother Davi Brito. “Se fosse minha família, já tinham ido buscá-la”, disparou.

Durante entrevista à Quem, a advogada relembrou de sua passagem pelo reality rural e a mudança de imagem que rolou dentro do programa. Assim como Wanessa, Deolane entrou como uma das favoritas, mas devido as ações controversas no programa acabaram deixando marcas em sua reputação.

“Quando você entra preparado por coach, psicólogo –coisa que eu não fiz–, você consegue ser algo por algum tempo. Mas vão passando os dias, e você é você. Muitas pessoas nas ruas falam que eu não era aquilo do programa, porque era mais agressiva lá. Tinham milhões de pessoas me assistindo e viam que eu era atacada 24 horas”, explicou.

A influenciadora também falou do fato da cantora estar sendo apontada por muitos internautas como a vilã da edição. “Ela tem que aguentar o tranco. Se fosse a minha família, já tinham ido buscá-la”, brincou a influenciadora. “É que as barraqueiras são as Bezerra [não os Camargo]”, explicou.

Apesar de só acompanhar o reality da Globo pelas redes sociais. Deolane fez questão de mandar um conselho para Zilu Godoi e ela fizesse algo por Wanessa, que por ter assumido uma postura no Big Brother Brasil que a deixou com uma verdadeira crise de imagem para lidar assim que sair da casa.

“Se ela está fazendo isso [perseguindo o Davi], é ridículo. Manda a Zilu ir buscá-la, mãe é melhor para essas coisas. Zilu, vai lá buscar a Wanessa”, apelou.