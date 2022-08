Universidade do Texas anuncia curso sobre obra de Taylor Swift

‘The Taylor Swift Songbook’ é o novo curso da faculdade

Olha só hein, Taylor? Parece que o valor da loirinha do pop foi reconhecido pela indústria. Uma universidade do Texas abriu um curso sobre a obra da cantora e todos os seus feitos no mundo das artes. O curso vai se chamar ‘The Taylor Swift Songbook’ e segundo a Billboard os materiais para o curso incluem quatro álbuns da cantora.

“Os alunos do curso estudarão as músicas de Swift ao lado do cânone tradicional da literatura ocidental: Shakespeare, Keats e Frost. Será solicitado que eles analisem e contextualizem práticas e problemas comuns ao longo dos séculos”, detalha a professora Elizabeth Scala no anúncio.

Os alunos que fizeram a matéria no curso serão avaliados de diversas formas como redação, participação em aula, discussões e debates.

Vale lembrar que a musicista recebeu em março o título de doutora pela Universidade de Nova York. Ou seja, nada mais justo que reconhecerem seu valor.