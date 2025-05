“Uma experiência intimidadora e, às vezes, assustadora”, declarou o Rei Charles III sobre sua luta contra o câncer

Quando o Rei Charles III compartilhou nesta quarta-feira (30/04) sua mensagem emocionada de gratidão aos profissionais de saúde e pesquisadores que o acompanham em sua luta contra o câncer, ele destacou um aspecto fundamental do tratamento oncológico que frequentemente fica em segundo plano: o poder da conexão humana.

“O que nos impressiona repetidamente é o profundo impacto da conexão humana”, afirmou o monarca britânico em sua declaração, enfatizando a importância do que chamou de “comunidade de cuidado” – uma rede de apoio que sustenta pacientes nos momentos mais desafiadores.

Desde fevereiro de 2024, quando seu diagnóstico foi anunciado publicamente, o Rei Charles tem enfrentado não apenas os desafios físicos do tratamento, mas também o peso emocional que acompanha qualquer paciente oncológico. Em seu pronunciamento hoje no Palácio de Buckingham, o monarca de 76 anos descreveu a enfermidade como uma “experiência intimidadora e, às vezes, assustadora” – sentimento compartilhado por milhões de pacientes em todo o mundo.

Especialistas em oncologia têm cada vez mais reconhecido que o aspecto emocional é determinante para o sucesso do tratamento. Segundo dados da revista científica Frontiers, cerca de 25% dos pacientes com câncer apresentam sintomas de depressão, e até 45% relatam níveis elevados de ansiedade – transtornos que não apenas comprometem a qualidade de vida, mas interferem diretamente na adesão ao tratamento.

“A saúde mental não é um elemento acessório; ela é uma parte essencial do cuidado integral do paciente oncológico,” explica a psico-oncologista Cristiane Bergerot, líder nacional da especialidade equipe multidisciplinar da Oncoclínicas&Co.

O desafio do amparo psicológico

Na mensagem do Rei Charles, fica evidente a valorização de uma abordagem que engloba mais do que apenas procedimentos médicos. “Seu compromisso com o diagnóstico precoce, terapias cada vez mais bem-sucedidas e cuidados verdadeiramente holísticos representa o melhor que nosso país pode oferecer”, escreveu o monarca, destacando a importância de uma visão integrada do tratamento no Reino Unido.

Contudo, as oportunidades de contar com uma estrutura robusta de apoio não reflete a realidade de grande parte dos pacientes ao redor do mundo, representando desafios significativos para a saúde pública global. Especificamente no Brasil, o Índice Instituto Cactus-Atlas de Saúde Mental revela que apenas 5,1% da população recebe acompanhamento psicoterapêutico regular, enquanto 16,6% utilizam medicamentos psiquiátricos sem suporte complementar – uma abordagem que pode limitar a eficácia do tratamento.

O estigma cultural em torno da psicoterapia, frequentemente vista como desnecessária ou como um “luxo”, agrava o problema. Essa percepção, combinada à falta de integração dos serviços de saúde mental ao cuidado oncológico, cria barreiras significativas para pacientes que poderiam se beneficiar desse tipo de apoio.

Clarissa Mathias, oncologista da Oncoclínicas&Co, destaca que a espiritualidade – diferente da religiosidade – surge como um componente indispensável nesse processo. “Ela permite ao paciente encontrar forças internas para lidar com a jornada, promovendo bem-estar e serenidade em meio às adversidades”, explica a especialista.

Práticas como meditação, contato com a natureza ou reflexões pessoais podem auxiliar significativamente na redução do estresse e contribuir para uma visão mais ampla e integrada da saúde mental, conectando as dimensões física, emocional e espiritual do paciente.

O exemplo real como catalisador de mudanças

A abertura do Rei Charles sobre seu diagnóstico e tratamento representa mais do que uma nota pessoal – é um potencial catalisador para mudanças na percepção pública sobre o câncer e a importância do suporte emocional no processo terapêutico.

“A verdadeira luta contra o câncer vai além da doença; é uma jornada pela dignidade, pelo equilíbrio e pelo bem-estar do paciente. Precisamos de uma medicina que enxerga o ser humano em sua complexidade, unindo corpo, mente e espírito para alcançar melhores resultados terapêuticos,” complementa Cristiane Bergerot.

As especialistas da Oncoclínicas apontam que pacientes emocionalmente amparados são mais propensos a seguir os protocolos médicos, experimentam redução significativa do estresse e desfrutam de melhor qualidade de vida durante a jornada oncológica.

A mensagem do monarca britânico ecoa os anseios de especialistas por um sistema de saúde que reconheça e valorize a integralidade do ser humano. ”Para alcançar esse objetivo, são necessárias transformações estruturais e culturais, incluindo o fortalecimento de políticas públicas, investimento em educação profissional e ampliação do acesso a serviços especializados”, enfatiza Clarissa Mathias.

Campanhas de conscientização, como a protagonizada hoje pelo Rei Charles, têm papel estratégico na desmistificação da psicoterapia e no incentivo ao cuidado integral. Ao compartilhar sua experiência e gratidão, o monarca não apenas humaniza sua própria jornada, mas convida sociedade e instituições a repensarem como apoiamos aqueles que enfrentam o câncer.

Em um momento em que o reino se solidariza com seu soberano, sua mensagem de gratidão transcende as paredes do palácio para lembrar que, na batalha contra o câncer, o apoio emocional não é um privilégio real – é um direito fundamental de todo paciente.

