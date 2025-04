A perfeita defesa de Drauzio Varella ao SUS

Amores, estava acompanhando o programa Roda Viva em minha smart tv de 98 polegadas e, gente, o Dr. Drauzio Varella fez argumentos fortíssimos a favor do SUS e o comparou com um sistema de saúde inglês. Com elegância e competência, o doutor ofereceu um verdadeiro chá de realidade para os críticos do SUS. Foi um bapho mega necessário.

Acontece que, na última segunda-feira (14), o Dr. Drauzio Varella participou do programa Roda Viva e comentou sobre os ataques recentes que o Sistema Único de Saúde (SUS) tem sofrido por meio de influenciadores digitais de direita, comparou com o sistema de saúde da Inglaterra e justificou o motivo da lentidão dos atendimentos no Brasil.

O médico comentou sobre a eficácia do sistema de saúde brasileiro (Reprodução)

“O Brasil é o único país do mundo que se propôs a oferecer saúde gratuita para todos. Um país com mais de 100 milhões de habitantes. Não existe outro no mundo, só nós. É uma tarefa absurda”, iniciou.

Durante a conversa, ele comparou a eficiência do SUS ao National Heath Service (NHS), sistema de saúde inglês, que muitos brasileiros elogiam.

“O pessoal fala que o National Health Service da Inglaterra é uma maravilha… Vai lá e converse com os ingleses para saber se eles pensam assim. Ele começou depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e se estabeleceu em um país rico, com um alto nível educacional, as pessoas que tiveram tempo para organizar… Até eu faço isso, com 60 milhões de habitantes…Quero ver aqui com 210 milhões com tremenda diversidade geográfica, diferenças sociais absurdas”, disparou.

E justificou sobre o atraso dos atendimentos alegando que, por ser um um país de dimensões continentais, a lentidão é compreensível.

“Como é que você dá saúde gratuita para todos? O Brasil fez esse tremendo esforço e não foi no decorrer de 80 anos, como os ingleses. O SUS tem pouco mais de 30 anos e nós conseguimos, hoje você não encontra uma criança, no Brasil, que não tenha acesso a um pediatra”, afirmou.

O médico também ressaltou que o programa de saúde gratuita governamental é valorizado no exterior e criticado apenas pelos brasileiros.

“Nós demos um grande passo, só que você fica em uma situação complicada [pela lentidão causada pelo excesso de habitantes]. Nós temos no Brasil, o maior programa de saúde pública do Brasil e o mais elogiado do mundo, ele só não é elogiado aqui no Brasil”, comentou.

Dr. Drauzio ainda relembrou que, no governo de Bolsonaro, os ministros da pasta da saúde negligenciaram o SUS e que, por isso, o sistema teve um período turbulento cujos efeitos ainda são sentidos nos dias atuais.

“O Ministério da Saúde foi destruído no governo anterior, eu não estou discutindo política. Ele estava desorganizado. E fica difícil depois. Mas eu acho que evoluímos e estamos caminhando bem, é que é mais lento do que a gente gostaria e ainda tem os problemas graves de acesso”, completou.